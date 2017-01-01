Стало відомо, де в Україні збудують сховища для відпрацьованого палива АЕС

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В Україні збудують чотири нових сховища для відпрацьованого ядерного палива АЕС

В Україні збудують чотири нових сховища для відпрацьованого ядерного палива АЕС

Сьогодні в Україні будується декілька сховищ для відпрацьованого палива атомних електростанцій. Загалом, їх буде чотири: два у Київській області, інші – при Запорізькій та Хмельницькій АЕС.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон.

«Сьогодні в Україні будується декілька сховищ для відпрацьованого палива атомних електростанцій. Зокрема, одне із таких сховищ буде створено при Запорізькій АЕС. Ще одне сховище будується у «зоні відчуження», тобто, на території Чорнобильської електростанції. Більше того, саме це сховище повинне забезпечити зберігання того ядерного палива, яке буде вилучено із енергоблоків Чорнобильської АЕС», – зазначив Кістіон.

Зокрема, віце-прем’єр-міністр заявив, що загалом, в Україні збудують чотири нових сховища для відпрацьованого ядерного палива АЕС.

«Наступне сховище для відпрацьованого палива плануємо збудувати при Хмельницькій АЕС, та ще одне – у Київський області, поруч із «зоною відчуження»», – додав Кістіон.

Політик також запевнив, що два енергосховища поблизу столиці не шкодитимуть здоров’ю киян та будуть повністю безпечними для їхнього життя.

«Якщо дотримуватися усіх технологічних регламентів, то жити біля таких сховищ цілком безпечно», – сказав віце-прем’єр-міністр України.

Кістіон також заявив, що сьогодні на засіданні уряду було створено спеціальний фонд, куди надходитимуть кошти від роботи АЕС, які в подальшому спрямують, безпосередньо на будівництво усіх чотирьох сховищ відпрацьованого палива АЕС.

Джерело: zik.ua