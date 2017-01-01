Стало відомо, для чого Гройсман збирає завтра уряд

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Крім того, на розгляд міністрів винесено питання про внесення змін до закону «Про дошкільну освіту»

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок, 14 лютого, проведе засідання Кабінету міністрів, де розглядатиметься низка питань, зокрема, щодо охорони тепломереж.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«14 лютого під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду. Початок заходу: 11:00», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до порядку денного, урядовці мають розглянути питання про внесення змін до деяких законів України щодо охорони теплових мереж та щодо технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку й інших технічних засобів негласного отримання інформації.

Крім того, на розгляд міністрів винесено питання про внесення змін до закону «Про дошкільну освіту» щодо розширення можливостей для створення та діяльності дошкільних навчальних закладів різних форм власності; про внесення змін до переліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надаються повноваження на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для використання їх у власному виробництві, тощо.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики Ігор Насалик на наступному засіданні Кабміну запропонує уряду ввести надзвичайний стан в електроенергетиці України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні Енергетичного штабу почав розглядати доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

Також повідомляється, що Антикризовий енергетичний штаб розгляне можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.

Як повідомлялося, частина депутатів ВР вимагає терміново скликати Раду національної безпеки та оборони і провести круглий стіл для розв'язання проблеми блокади на сході країни.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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