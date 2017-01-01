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    Стало відомо, хто буде охороняти Євробачення

    • Сьогодні, 04:35
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    До Києва почнуть прибувати патрульні поліцейські з регіонів 20 квітня

    Охороняти міжнародний конкурс Євробачення приїдуть патрульні поліцейські з усієї України. Разом з ними патрулюватимуть нацгвардійці.

    Про це розповів керівник Патрульної поліції Вінниці Редван Усеїнов, – повідомляє gazeta.

    «Увесь захід буде обслуговувати Патрульна поліція України і Національна гвардія. Більш ніхто. Під час Євробачення буде працювати 3 тисячі чоловік. До столиці з’їдуться з усієї України. Зараз з Вінниці оформляємо 50 чоловік. І я сам туди теж їду», – пояснив Редван Усеїнов.

    До Києва почнуть прибувати патрульні поліцейські з регіонів 20 квітня.

    Євробачення конкурс
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