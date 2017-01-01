Стало відомо, хто буде охороняти Євробачення

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До Києва почнуть прибувати патрульні поліцейські з регіонів 20 квітня

Охороняти міжнародний конкурс Євробачення приїдуть патрульні поліцейські з усієї України. Разом з ними патрулюватимуть нацгвардійці.

Про це розповів керівник Патрульної поліції Вінниці Редван Усеїнов, – повідомляє gazeta.

«Увесь захід буде обслуговувати Патрульна поліція України і Національна гвардія. Більш ніхто. Під час Євробачення буде працювати 3 тисячі чоловік. До столиці з’їдуться з усієї України. Зараз з Вінниці оформляємо 50 чоловік. І я сам туди теж їду», – пояснив Редван Усеїнов.

До Києва почнуть прибувати патрульні поліцейські з регіонів 20 квітня.