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    Стало відомо, хто є власником овець з судна, яке потопило російський військовий корабель у Чорному морі

    • Сьогодні, 14:17
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    Російське розвідувальне судно &laquo;Лиман&raquo;
    Російське розвідувальне судно «Лиман»

    Власником худоби виявився кримський татарин Махмуд Каразі

    Власником овець з судна-скотовоза «Ашот-7», зіткнення з яким потопило російський військовий корабель-розвідник Чорноморського флоту РФ «Лиман», виявився кримський татарин Махмуд Каразі. Він є громадянином Румунії. Подає в суд на Росію. Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на канал DIGI24.

    Турецькі слідчі переконані, що саме російський корабель порушив правила судноплавства. Вони вважають, що слідство йтиме 3 місяці. Але судові позови потрібно подавати вже зараз.

    Нагадаємо, 27 квітня російський військовий корабель зіткнувся з вантажним судном у Чорному морі поблизу Стамбула. Російський корабель затонув після зіткнення, але всіх 78 членів екіпажу вдалося врятувати. Вантажне судно перевозило овець.

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