Стало відомо, хто організував зустріч Савченко з ватажками бойовиків
- Сьогодні, 21:16
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Савченко сама хотіла долучитися до процесу звільнення українських заручників, зазначив Рубан
Зустріч депутатки Надії Савченко з ватажками бойовиків Ігорем Плотницьким та Олександром Захарченком у Мінську організовував керівник ГО «Офіцерський корпус» Володимир Рубан.
Про це в інтерв’ю Громадському розповів сам Володимир Рубан.
За його словами, Савченко сама хотіла долучитися до процесу звільнення українських заручників і «побачити все це зсередини».
«Як тільки видалась нагода, я організував зустріч у Мінську (зустріч Савченко з Плотницьким і Захарченком – ред.)», – сказав він, додавши, що ця зустріч не була таємною..
За його словами, він довго обирав місце для такої зустрічі, оскільки, наприклад, в Донецьку це було робити небезпечно.
«Небезпечним не лише з донецького боку, а і з нашого. Багато хто зацікавлений у тому, щоб Савченко була мертвою героїнею», – розповів Рубан.
При цьому він додав, що зустріч Савченко з ватажками бойовиків у Мінську мала позитивне значення для прискорення процесу переговорів щодо обміну.