Стало відомо, хто організував зустріч Савченко з ватажками бойовиків

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Савченко сама хотіла долучитися до процесу звільнення українських заручників, зазначив Рубан

Зустріч депутатки Надії Савченко з ватажками бойовиків Ігорем Плотницьким та Олександром Захарченком у Мінську організовував керівник ГО «Офіцерський корпус» Володимир Рубан.

Про це в інтерв’ю Громадському розповів сам Володимир Рубан.

За його словами, Савченко сама хотіла долучитися до процесу звільнення українських заручників і «побачити все це зсередини».

«Як тільки видалась нагода, я організував зустріч у Мінську (зустріч Савченко з Плотницьким і Захарченком – ред.)», – сказав він, додавши, що ця зустріч не була таємною..

За його словами, він довго обирав місце для такої зустрічі, оскільки, наприклад, в Донецьку це було робити небезпечно.

«Небезпечним не лише з донецького боку, а і з нашого. Багато хто зацікавлений у тому, щоб Савченко була мертвою героїнею», – розповів Рубан.

При цьому він додав, що зустріч Савченко з ватажками бойовиків у Мінську мала позитивне значення для прискорення процесу переговорів щодо обміну.

Нагадаємо, народний депутат від БПП Іван Вінник просить СБУ перевірити Надію Савченко за попередньою кваліфікацією ст. 111 (державна зрада). Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосував за виключення народного депутата Надії Савченко зі свого складу. Також Савченко стверджує, що її слова про відмову від Криму заради Донбасу «перекрутили». Як повідомлялося, скандальне висловлювання Савченко щодо Криму отримало в українському суспільстві широкий резонанс. Народний депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав «глибоко образливою» заяву нардепа Надії Савченко щодо здачі окупованого Криму задля миру на Донбасі. Прокоментувала висловлювання Савченко і перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. «Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Крим на Донбас не міняємо! Донбас не здаємо!» – зазначила вона.



