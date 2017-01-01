Стало відомо, хто переміг на виборах до тергромад за партійними списками

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В Україні відбулися перші вибори депутатів та голів місцевих рад у 47 об'єднаних територіальних громадах в 19 областях

За даними КВУ, на виборах до рад в міських об’єднаних громадах, які відбулися 30 квітня, представники 16 партій здобули депутатські мандати

За партійними списками на виборах в об'єднані територіальні громади (ОТГ) 30 квітня переміг «Наш край».

Про це повідомляє Комітет виборців України за підсумками голосування за партійними списками на виборах в ОТГ.

За даними КВУ, на виборах до рад в міських об’єднаних громадах, які відбулися 30 квітня, представники 16 партій здобули депутатські мандати. Всього за партійними списками вибори відбулись у 9 міських громадах 6 областей України. Загалом обиралося 242 депутати.

За партійними списками на виборах в ОТГ переміг «Наш край»: 42 представники партії стали депутатами (17,4% від загальної кількості). На другому місці – «Опозиційний блок» (37 депутатів, 15,3%), на третьому – БПП «Солідарність» (25, 10,3% – вище місце через представленість у більшій кількості рад), на четвертому – «Відродження» (25, 10,3%), на п’ятому – «Радикальна партія» (23, 9,5%).

З шостого по дев’яте місце розташувалися: ВО «Черкащани» (21, 8,7%), ВО «Батьківщина» (19, 7,9%), «Єдиний центр» (14, 5,8%) та «Укроп» (11, 4,6%).

Десяте–одинадцяте місце поділили «Самопоміч» та «Стабільність» (по 5 депутатів та 2% у кожної партії).

Місця з 12 по 15 посіли «Воля народу» (4, 1,7%), Аграрна партія, «Справедливість» та «Єдність» (по 3 депутати та 1,2%). На останньому місці партія «Сила людей» (2 мандати, 0,8%).

Як відомо, у неділю 30 квітня пройшли вибори голів 47 об’єднаних територіальних громад у 19 областях України.

«Комітет виборців України» заявив про порушення на виборах у двох областях. Згодом і Громадська мережа ОПОРА повідомила про порушення на виборах в тергромадах.