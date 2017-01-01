Стало відомо, хто посприяв приїзду російського екс-депутата в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Вороненков

Денис Вороненков не тільки є представником російського парламенту, а й представником спецслужб

Приїзду колишнього депутата Думи Вороненкова, який свідчив у справі екс-президента Віктора Януковича і отримав громадянство України, посприяв екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. Останній голосував проти анексії Криму, тривалий час уже проживає в Україні. Про це розповіла російський опозиційний політик, політична емігрантка, співорганізатор в РФ Маршів незгодних Ольга Курносова під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Частий гість вашого прес-центра «Главкома» екс-депутат російського парламенту Ілля Пономарьов приклав чимало зусиль до того, щоб Денис Вороненков приїхав саме до України. Адже Вороненков людина не бідна. Він міг собі дозволити будь-яку країну Європи. Але Пономарьов вважає, що Вороненков дуже корисний для України, адже у перебіжчика є великий багаж знань щодо таємних гаманців російської еліти», - говорить Курносова.

На її думку, важливо також, щоб справа Януковича була доведена до суду, і свідчення екс-депутата є вкрай важливими. Тим більше Вороненков не тільки є представником російського парламенту, а й представником спецслужб.

«Ситуація з Вороненковим є сигналом іншим представникам російської еліти. Сьогодні там відбувається розкол, зокрема в елітних кругах спецслужб», - підсумувала Курносова.

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.



Прес-центр «Главкома» також радить прослухати запис прес-конференції



