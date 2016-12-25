Стало відомо, хто стане новим президентом ПАРЄ
- Сьогодні, 11:30
-
Розсилка
Питання виборів президента стоїть першим на порядку денному зимової сесії ПАРЄ
Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи буде переобрано діючого президента, політика від Іспанії Педро Аграмунта. Про це сьогодні у Страсбурзі в кулуарах ПАРЄ повідомили УНІАНу відразу декілька джерел.
«Це - єдина кандидатура, яка була висунута на цю посаду. Крім того, ми не бачимо альтернативи», - сказав один з депутатів ПАРЄ.
Питання виборів президента стоїть першим на порядку денному зимової сесії ПАРЄ, що триватиме з 23-го до 27 січня.
Вибори президента ПАРЄ відбуваються кожні два роки.
Як повідомлялося, постійна делегація України в ПАРЄ, Кримська правозахисна група і Меджліс кримськотатарського народу проведуть 23 січня захід на тему «Катування, насильницькі зникнення, політичні переслідування: Крим просить справедливості».