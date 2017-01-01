Стало відомо, хто відкриватиме перший півфінал «Євробачення»

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Monatik

Є традиція, що перший півфінал повинен відкривати минулорічний переможець, проте в нинішньому році організатори вирішили від неї відійти, підготувавши глядачам сюрпризи

Відкривати перший півфінал «Євробачення» 9 травня буде український виконавець Monatik, повідомляють організатори пісенного конкурсу.

Є традиція, що перший півфінал повинен відкривати минулорічний переможець, проте в нинішньому році організатори вирішили від неї відійти, підготувавши глядачам сюрпризи.

«Спеціально для відкриття Євробачення трек «Кружит» співак виконає англійською мовою, щоб глядачі з усієї Європи змогли побачити і почути унікального українського артиста. Шоу, яке продемонструє MONATIK на дуже високому технічному рівні, фірмові танцювальні постановки і хітові нотки пісні «Кружит», (англ. версія - Spinning) нікого не залишать байдужим і змусить танцювати всіх глядачів МВЦ», - йдеться в повідомленні.

Пісенний конкурс «Євробачення-2017» пройде у Києві на теріторії МВЦ. Півфінали заплановані на 9 і 11 травня, фінал - на 13 травня. Україну представлятиме рок-група О. Torvald, яка виступатиме одразу у фіналі конкурсу, минаючи півфінальну стадію. Музиканти вийдуть на сцену під номером 22.