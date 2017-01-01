Стало відомо, хто винен у фінальному проколі на врученні «Оскара»

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Схибила компанія, яка вже 83 роки рахує голоси кіноакадеміків

Компанія PricewaterhouseCoopers взяла на себе відповідальність за порушення протоколу під час вручення «Оскара» в категорії «Найкращий фільм».

Як повідомляє Deadline, перед оголошенням головного переможця Воррену Бітті і Фей Деневей, які представляли номінантів і оголошували лауреата, вручили запасний конверт із переможницею номінації «Найкраща актриса» замість конверта «Найкращий фільм».

У конверті з акторською номінацією було написано «Емма Стоун, «Ла-Ла Ленд», що і призвело до того, що зі сцени оголосили назву мюзиклу Деміена Шазелла.

Як правило, компанія готує два комплекти конвертів з іменами переможців, які привозять двоє різних людей на церемонію – на випадок форс-мажору з одним із комплектів. «Щойно виявилася помилка, протокол щодо її виправлення не було виконано доволі швидко», – пишуть у заяві. Відповідно, це призвело до того, що продюсери церемонії заявили про неї, коли команда фільму «Ла-Ла Ленд» уже вийшла на сцену і почала виголошувати промови.

Джордан Горовіц, продюсер «Ла-Ла Ленду», зрештою підійшов до мікрофона і заявив: «Це не жарт» і оголосив, що справжній переможець – «Місячне сяйво» Баррі Дженкінса.

PwC у своїй заяві попросила вибачення за «розчарування, якого зазнала команда «Ла-Ла Ленд» і «Місячного сяйва». Ми щиро вибачаємося перед Ворреном Бітті, Фей Деневей, Джиммі Кіммелом, ABC і академією – ніхто з них не винен у цій помилці. Ми хочемо висловити подяку кожному з них за гідність, з якою вони зустріли цей складний момент. За минулі 83 роки академія довіряла PwC процес нагородження на церемонії, і минулої ночі ми її підвели».

Американська кіноакадемія також оприлюднила офіційну заяву, в якій попросила пробачення і пообіцяла провести докладне розслідування і вирішити, яких заходів вжити.

Нагадаємо, переможцем у номінації «Найкращий фільм» стала драма Баррі Дженкінса «Місячне сяйво». Фільм Деміена Шазелла «Ла-Ла Ленд» отримав шість «Оскарів».