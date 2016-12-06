Стало відомо, хто «вкрав» картини художника Марчука

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Агентом, якого раніше звинуватили у зникненні 101 роботи Івана Марчука, є бізнесмен Ігор Дідковський, пишуть ЗМІ

Роботи відомого українського художника перебувають у Києві та скоро мають бути повернуті автору. Про це пише Cultprostir.

За інформацією видання, агентом, якого звинувачують у зникненні 101 роботи Івана Марчука, є бізнесмен, екс-директор «Мистецького арсеналу» Ігор Дідковський, який останнім часом займався виставками робіт Марчука.

Як розповів сам художник, Дідковський обіцяв йому на початку вересня минулого року організувати виставку в Іспанії, в Національній картинній галереї «Прадо». Однак із виставкою не склалося, почалися перенесення дати початку виставки, а роботи Марчуку так і не повернули.

Художник не зміг владнати питання з Дідковським і тому вирішив звернутися до правоохоронних органів.

У свою чергу Дідковський стверджує, що роботи територію України не залишали і що звинувачення неправдиві. Він додав, що готовий після закінчення виставки в «Укрпошті» повернути всі роботи автору.

Раніше повідомлялося, що 101 картину відомого українського художника Івана Марчука було втрачено.

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