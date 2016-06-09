Стало відомо, хто зчинив бійку у міськраді Львова

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Львівська міськрада

Невідомі прорвалися до залу засідань львівської міськради і влаштували бійку

Громада Рясного вимагала від депутатів надати слово, аби місцеві мешканці висловили свою позицію щодо сміттєпресувальної лінії на території колишнього заводу «Сільмаш». Про це повідомляє ZIK.

Натомість міські обранці проголосували за ухвалу «Про критичну ситуацію, яка склалася на адміністративній території Львівської міської ради у зв’язку з неможливістю вивезення твердих побутових відходів», якою затвердили встановити у кожному районі сміттєпресувальну лінію. За документ проголосувало 38 обранців. Сесію закрили.

Під час виконання гімну розпочалась бійка. Люди намагалися прорватися, аби висловити свою думку. Однак під час сутички Садовий покинув сесійну залу.

Активісти вигукували, що не дозволять пресувати сміття на Рясному.

Нагадаємо, у Львові скалалася надзвичайна ситуація із вивезенням твердих побутових відходів. За словами мера міста Андрія Садового, сміття не вивозять зі Львова вже близько восьми місяців. У зв’язку з цим у Львові було скликано позачергову сесію міськради.

На сесії розглянули рішення про те, щоб визначити майданчики у Львові, які можуть використовувати як станції перевантаження відходів. Крім того, було запропоновано виділити з бюджету міста кошти на придбання пресувальних ліній, які мають бути розміщені в інших районах міста. Також кошти мають бути передбачені на облаштування земельних ділянок, де організовуватимуть ці перевантажувально-пресувальні станції.