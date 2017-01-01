Стало відомо ім’я полковника СБУ, який загинув під час вибуху в Маріуполі
- Сьогодні, 10:42
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Глава СБУ пообіцяв у короткі терміни покарати винних
Унаслідок вибуху автомобіля в Маріуполі загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
У Олександра Хараберюша залишилося двоє дітей, молодшій доньці - два роки.
«СБУ зробить все, щоб знайти і покарати винних. Борги ми віддаємо швидко», - сказав глава СБУ Василь Грицак.
Служба безпеки України висловлює родині та близьким Олександра глибокі співчуття. «Сім'я нашого співробітника отримає від Служби повну підтримку. Ми не залишаємо своїх у біді», - зазначив глава СБУ.
Нагадаємо, сьогодні о 08:35 в Центральному районі Маріуполя на перетині пр. Металургів та вул. Кафайської стався вибух. Водій автомобіля - співробітник правоохоронних органів - загинув.
Одна із версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів «ДНР».