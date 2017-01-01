Стало відомо ім’я затриманого другого фігуранта «справи Мартиненка»

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Перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома

САП затримала першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Перелому

Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримала екс-очільника наглядової ради Одеського припортового заводу, першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Перелому.

Про це заявив очільник САП Назар Холодницький.

Він зазначив, що прокурори погодили повідомлення про підозру Переломі.

«Він затриманий. Вручена йому підозра. Будемо просити запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави 100 мільйонів гривень», - наголосив Холодницький.

Перелому затримали у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.

В четвер ввечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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Джерело: Еспресо ТВ