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    Стало відомо, кого зачепить блокада Донбасу

    • Сьогодні, 14:58
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    Буде припинено всі транспортні сполучення, тобто залізничні і автомобільні, окрім приватного сполучення, заявив Шкіряк

    Транспортна блокада окупованих територій Донбасу дозволить переміщення пасажирських автобусів через лінію розмежування, але зі спеціальною перевіркою.

    Про це в ефірі «112 Україна» заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

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    «Буде припинено всі транспортні сполучення, тобто залізничні і автомобільні, окрім приватного сполучення, оскільки є громадяни України, які збираються переміщатися. Безумовно, мова не йде про гуманітарні вантажі», - заявив Шкіряк.

    За його словами, для всіх інших «все буде перекрито».

    «В пішому порядку ніхто не має права заборонити переміщатися, так як це (зона АТО, - ред.) теж територія України», - заявив Шкіряк.

    Він уточнив, що щодо автобусів, то «може бути дозволено, але буде здійснюватися спеціальна перевірка».

    Раніше повідомлялося, що РНБО дала команду до перекрити всі шляхи до лінії розмежування.

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