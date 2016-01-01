Стало відомо, коли Обама оголосить про нові санкції проти Росії

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В Білому домі вважають, що відповідь на кібер-операції Росії має бути пропорційною

Нинішня адміністрація Білого дому вже завершила роботу над пакетом заходів у відповідь на хакерські атаки Росії під час президентських перегонів у США та готова оголосити конкретні кроки в четвер.

Про це повідомляє американський центральний телеканал CNN.

«Адміністрація Обами готується оголосити в четвер ряд заходів у відповідь на втручання Росії у вибори в США», - зазначає телеканал із посиланням на чиновників, поінформованих про плани адміністрації.

Як очікується, це включатиме розширені санкції, а також дипломатичні заходи. В Білому домі вважають, що відповідь на кібер-операції Росії має бути пропорційною.

Російська сторона у цьому зв'язку вже заявила, що розцінюватиме такий крок США як ворожий та пригрозила реакцією зі свого боку, підкреслюється в публікації.

Про підготовку нових заходів проти Росії повідомило напередодні видання The Washington Post. Від джерел, обізнаних у ситуації стало відомо, що відповідь Вашингтона крім санкцій та дипломатичного засудження міститиме також інші заходи в кібер-просторі, інформація про які не розголошуватиметься.

Раніше в грудні у Вашингтоні відбувся закритий брифінг ЦРУ для представників Сенату США, під час якого була оприлюднена оцінка, що мета хакерських атак Росії полягала в допомозі Дональду Трампу виграти президентські перегони.