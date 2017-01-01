Стало відомо, коли почнуться слухання за позовом України проти РФ у Міжнародному суді
- Вчора, 23:53
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РФ послідовно порушує і конвенцію щодо заборони фінансування тероризму, зазначив Клімкін
Слухання в Міжнародному суді ООН в Гаазі за позовом України щодо агресії Росії почнуться в березні 2017 року.
Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу «Інтер» 27 січня.
«В березні почнеться слухання в Міжнародному суді ООН, стосовно нашого позову, який ми подали проти Росії, оскільки вона послідовно порушує і конвенцію щодо заборони фінансування тероризму, і конвенцію щодо заборони расової дискримінації», — сказав він.