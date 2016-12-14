Стало відомо, коли поховають Чуркіна
- Сьогодні, 11:27
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Колеги по дипкорпусу та ООН зможуть попрощатися з Чуркіним у Нью-Йорку в середу, 22 лютого
Похорон постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна відбудеться в Москві 24 лютого. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
«22 лютого труну з тілом Віталія Івановича Чуркіна буде відправлено у Росію, вона має прибути регулярним рейсом російських авіаліній у супроводі рідних у Москву 23 лютого. Жалобні заходи в Москві, під час яких наш народ зможе попрощатися з Віталієм Івановичем Чуркіним, заплановані на 24 лютого», – сказала вона.
За словами Захарової, колеги по дипкорпусу та ООН зможуть попрощатися з Чуркіним у Нью-Йорку в середу, 22 лютого.
Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.
У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.
Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Про його смерть уже оголошено на засіданні ООН. Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.
Також повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.