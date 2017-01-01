Стало відомо, коли з Арки дружби народів знімуть веселку

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У КМДА невдовзі знову чекатимуть на нові пропозиції з приводу оформлення арки

З Арки дружби народів у Києві знімуть усі кольорові частини після 15 травня. Про це Еспресо.TV повідомила директор департаменту культури КМДА Діана Попова.

«Зараз вона виглядає такою, якою вона є і в такому вигляді залишиться до 15 травня. Після цього буде демонтовано всі кольорові частини і вона залишиться меморіалом, як і була до цього. Ми будемо чекати нових пропозицій того, щоб зробити її в національних кольорах або інших», – сказала Попова.

Як повідомлялося, 25 квітня Арку дружби народів почали перетворювати під тимчасову арт-інсталяцію «Арка різноманіття». Для цього конструкцію планували обклеїти різнобарвною плівкою, за рахунок чого вона мала нагадувати веселку. Таке оформлення готували спеціально до початку «Євробачення» в столиці. Після пісенного конкурсу арці обіцяли повернути колишній вигляд.

Втім, роботи перервали молодики, які назвалися «Правим сектором» і «Свободою». Вони заявили, що не допустять перетворення споруди на символ ЛГБТ-спільноти.

Зазначимо, що прайд-прапор, який використовується в символіці ЛГБТ-руху, зазвичай складається з шести кольорів. Порівняно з райдужним спектром у ньому не вистачає блакитного кольору. Арки дружби народів розфарбовували у п'ять кольорів – оранжевий, жовтий, зелений, синій і фіолетовий – за кількістю дуг у спорудженні.