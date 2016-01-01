Стало відомо, коли запрацює єдиний реєстр військовозобов'язаних

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Дані про хлопців від 17 років і дівчат від 18 років, які мають відповідну військову спеціальність, будуть вноситись до реєстру у районних військкоматах

Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних в Україні запрацює за два роки.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу ЗСУ Микола Садеков.

«На виконання цього завдання Стратегічним бюлетенем передбачено два роки... Вся база даних буде зберігатися на захищених серверах в Україні», - зазначив Садеков.

За його словами, першочергово інформацію про військовозобов'язаних візьмуть з Єдиного державного реєстру виборців, але надалі лише Збройні сили будуть відповідати за ведення цього реєстру. Дані про хлопців від 17 років і дівчат від 18 років, які мають відповідну військову спеціальність, будуть вноситись до реєстру у районних військкоматах.

«Кожен військкомат матиме доступ лише до свого району. До інформації по всій Україні будуть мати доступ лише відповідні працівники Генерального штабу. І лише у штабі зможуть вилучати або видаляти інформацію», - підкреслив Садеков.

Заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ зазначив, що паперові справи у військоматах все одно будуть вести, а нова система дозволить перевіряти роботу самих військкоматів.

«Система дасть змогу мати оперативну інформацію в онлайн-режимі щодо наявного ресурсу, зменшить термін очікування інформації громадянам України щодо військового обліку, зменшить корупційні ризики», - сказав представник Генштабу.

Джерело: Укрінформ