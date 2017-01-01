Стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці

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Гройсман закликав учасників блокади її зняти, бо вона загрожує енергетичній безпеці України

В уряді склали першочерговість відключення електроенергії тих підприємств, які не несуть особливої важливості.

Про це розповів міністр енергетики Ігор Насалик на засіданні Кабміну.

За його словами, що стосується погодинного графіку відключення електроенергії, то складено першочерговість відключення «тих підприємств, які не несуть особливої важливості».

«І ті об’єкти, які пов’язані з медициною, дошкільні заклади, школи – їх це взагалі не торкнеться. Вони будуть працювати у штатному режимі», - зазначив міністр.

Повідомлялося, що уряд намагатиметься мінімізувати дискомфорт через відключення світла.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України підтримав постанову про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України через блокаду на Донбасі.

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