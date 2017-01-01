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    Стало відомо, про що Порошенко говорив з лідерами фракцій

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    Зустріч Порошенка з лідерами парламентських фракцій та груп
    Зустріч Порошенка з лідерами парламентських фракцій та груп

    Зустріч тривала близько двох годин

    Президент України Петро Порошенко і лідери парламентських фракцій та груп на зустрічі в АП сьогодні ввечері обговорили склад Центрвиборчкому, пенсійну реформу, кінематографію у поєднанні з українською мовою та блокаду Донбасу.

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    Про це телеканалу «112 Україна» розповіла нардеп від БПП Ірина Луценко.

    «Ішов широкий діалог стосовно кандидатур на членів ЦВК, враховуючи ситуацію з Охендовським. Знайшли консолідовану позицію по законопроектах про кінематографію, пов`язані з українською мовою і т. д. Дуже цікавий діалог відбувся з Гройсманом. Задавалися питання стосовно пенсійної реформи. Вирішили, що найближчим часом ця реформа буде надрукована, щоб провести діалог з суспільством і парламентом. Поговорили про те, що меморандум МВФ буде оголошений, як тільки цей офіційний документ буде підписаний і узгоджений, щоб суспільство і парламент могли побачити, про що уряд домовився, чи там нема протиукраїнської позиції, що відстояно, позиція України в цілому. Це проявлятиметься у пенсійній реформі також», - сказала Ірина Луценко.

    За її словами, були проаналізовані наслідки торгової блокади Донбасу, приділили увагу ситуації з металургією. Загалом, президент закликав керівників фракцій до державницької роботи.

    Як повідомляв «Главком»,  в понеділок близько 20:00 розпочалась зустріч Порошенка з керівниками депутатських фракцій і груп. Розмова тривала близько двох годин.

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