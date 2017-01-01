Стало відомо, що Путін подарував своєму вірному Лаврову

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Президент РФ привітав свого міністра з днем народження

Президент Росії Володимир Путін привітав міністра закордонних справ Сергія Лаврова з днем народження і подарував йому збірник віршів Федора Тютчева, пише ТАСС.

Перед початком засідання комісії з питань військово-технічної співпраці РФ з іноземними державами глава РФ привітав Лаврова, якому 21 березня виповнилося 67 років.

Путін вручив міністру книгу, видану в 1913 році, з віршами російського поета Федора Тютчева, який багато років віддав дипломатичній службі.

Як відомо, Лавров також відомий тим, що пише вірші. Так, після звістки про смерть постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ РФ у Facebook з'явився вірш глави відомства Сергія Лаврова, присвячений померлому. Вірш написаний 21 лютого 1994 року.