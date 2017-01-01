Стало відомо, скільки Гройсман заробив у травні

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Володимир Гройсман

Сума коштів, нарахованих Гройсману в травні, становить 35 тис. 765 гривень

Заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за травень становила 35 тис. 765 гривень. Про це сказано у відповіді секретаріату Кабінету міністрів на запит «Українських новин».

Сума коштів, нарахованих Гройсману в травні, становить 35 тис. 765 гривень, з них посадовий оклад – 16 тис. 947 гривень, надбавка за вислугу років – 5 тис. 592 гривні, надбавка за інтенсивність праці – 7 тис. 626 гривень, зарплата за час відряджень – 5 тис. 433 гривень, індексація – 165 гривень.

Сума утриманих податків становить 6 тис. 974 гривні, з них податок із доходів фізичних осіб – 6 тис. 437 гривень, військовий збір – 536 гривень.

Фактична сума, одержана прем'єром, становить 28 тис. 790 гривень.

Як повідомлялось, за квітень Гройсман заробив 35,8 тис. гривень.

Дві третини користувачів інтернету – 68,6% – не відчули декларованого прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом зростання доходів та констатують, що грошей у їхніх гаманцях стає дедалі менше. Такими є результати опитування «Главкома», у якому взяло участь понад 20 тис. людей.