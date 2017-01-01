Стало відомо, скільки Розенко заробив у березні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Розенко

Віце-прем'єр за минулий місяць одержав премію в розмірі 3 тис. 570 гривень

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за березень становила 43 тис. 648 гривні. Про це сказано у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит «Українських Новин».

З них посадовий оклад становив 17 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 8,5 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 14 тис. 450 гривень, індексація - 128 гривень. У березні віце-прем'єр також одержав премію в розмірі 3 тис. 570 гривень.

Сума утриманих податків становила 8 тис. 511,36 гривні. Таким чином, фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, становила 35 тис. 136,64 гривні.

Зарплата Розенка за грудень 2016 року становила 86 тис. гривень, за січень - 43,6 тис. гривень, за лютий - 44,6 тис. гривень.

Як повідомлялось, 11 квітня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про звільнення Андрія Реви з посади міністра соціальної політики України.