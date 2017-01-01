Стало відомо, скільки терористи отримують з продажу вугілля Україні

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У «ЛНР» 47% від вартості вивезеного вугілля сплачується до бюджету «республіки».

Торгівля вугіллям з непідконтрольними Україні територіями на Донбасі насправді збагачує терористів на сотні мільйонів чи навіть мільярди гривень, йдеться у статті «Главкома» «Половина – для Гіві з Моторолою. Таємна вугільна бухгалтерія».

В бюджет «ЛНР» йде 47% від вартості вивезеного в Україну вугілля. Ці дані розкриваються у кримінальному розслідуванні СБУ. Частково інформація було оприлюднена у судовому реєстрі та дає уяву про зворотню сторону торгівлі з окупованими територіями.

Так, протягом 2014–2016 рр. керівництво так званого мінпаливенерго «ЛНР» змушувало державні та приватні вугільні підприємства області збувати вугілля через розташоване в Луганську ДП «Луганськвугілля». Саме на базі цієї структури й було створене вищезазначене «міністерство».

У розслідуванні СБУ уточнюється, що захисники «русского міра» з Луганська змусили керівника ДП «Луганськвугілля» та керівника ДП «Антрацит» укласти договір з українським «Центренерго» щодо постачання антрациту на 1,584 млрд грн – з розрахунку 1320 грн (із ПДВ) за тонну вугілля. При цьому генеральний директор ДП «Антрацит» під час реалізації контракту мав передбачити сплату комісійної винагороди у сумі 60 грн з кожної проданої тонни до захопленого бойовиками «Луганськвугілля», а також сплату податків до бюджету т.зв. ЛНР.

Як повідомлялось, сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що альтернатив закупівлі вугілля з окупованої частини Донбасу не існує. За його словами, для того, аби відмовитися від вугілля з окупованих територій, Україні потрібно 3–5 років та 15 млрд інвестицій щороку.

Детальныше читайте у статті «Главкома» «Половина – для Гіві з Моторолою. Таємна вугільна бухгалтерія»