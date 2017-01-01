Стало відомо, скільки у грудні коштував українцям газ з Європи

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Україна до 2016 року скоротила споживання природного газу

Україна в грудні 2016 року імпортувала природний газ у середньому по 230 дол. за тисячу кубометрів, йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі митного оформлення, в період з 1 по 31 грудня 2016 року становила 6006,65 грн або 230 дол. за тисячу кубометрів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 млрд куб. м. У 2016 році з Європи було імпортовано 11,1 млрд куб. м газу, показник власного видобутку становив 20,2 млрд куб. м. Упродовж 2016 року природний газ, що імпортувався тільки з території Європи: зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м, Польщі – 1 млрд куб. м.

Нагадаємо, як повідомили в «Укртрансгазі», у новому році Україна знизила споживання газу на 12,2%.