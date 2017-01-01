Стало відомо, скільки заробило керівництво Ради за травень

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Голова ВР Андрій Парубій і його заступники Ірина Геращенко та Оксана Сироїд

Парубій при окладі в 6640 грн отримав ще стільки ж премії

Заробітна плата голови Верховної Ради України Андрія Парубія за травень склала 20,4 тис. гривень, його першого заступника Ірини Геращенко - 18,8 тис. гривень, а заступника голови Оксани Сироїд - 18,6 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Парубія склав 6 640 гривень, надбавка за ранг - 160 гривень, надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці - 6 800 гривень. Крім того, Парубій отримав 6 640 гривень премії.

Всього з урахуванням окладу, всіх надбавок, доплат та винагород він заробив у травні 20 408 гривень.

Першому віце-спікеру Ірині Геращенко всього за травень було нараховано 18 838 гривень при окладі 6 474 гривні. При цьому Геращенко отримала 6 150 гривень премії, 6 634 гривні - надбавки за особливий характер роботи і інтенсивність праці, а ще 323 гривні - надбавки за почесне звання.

Зарплата Сироїд за травень склала 18 613 гривень (оклад 6 308 гривень). Вона також отримала премію розміром 5 677 гривень та надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці - 6 468 гривень.