Стало відомо, скільки зароблять на «Євробаченні» українські зірки

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Руслана Лижичко

Джамала заробить за свій виступ майже мільйон гривень

У «Прозорро» оприлюднено дані про закупівлі ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» послуг трьох відомих українських співачок у фінальній частині «Євробачення» на 1,58 млн грн.

Найдорожче коштуватиме виступ Джамали – 986 тис грн. отримає ФОП Джамаладінова Сусана Амінівна, яка перемогла у «Євробаченні» в 2016 році.

ФОП Лижичко Руслана Степанівна отримає 394 тис грн. за виступ Руслани, яка вигравала «Євробачення» у 2004 році.

Також у фіналі виступатиме гурт «Onuka» з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ). Видатки на них у сумі становлять 213 тис грн.

Оркестр і солістка «Онуки» ФОП Жижченко Наталія Олександрівна отримають по 45 тис грн. Її чоловік та співвласник проекту «Onuka» ФОП Філатов Євген Володимирович, також відомий як соліст гурту «The Maneken», отримає 23 тис грн. мастеринг та пост-продакшн пісень. Ще 57 тис грн. отримає ФОП Пономарьов К.М. за технічний звукозапис на репетиційній базі НАОНІ разом з «Onuka».

Для виступу «Онуки» Тодорчук Валерій Володимирович за 43 тис грн. виготовить вінок та три шовкові накидки.

Даних щодо виступу Вєркі Сердючкі, яка у 2007 році зайняла друге місце на «Євробаченні», на нинішньому шоу немає. Однак ТОВ «Президент фільм України» Тетяни Білозьорової отримає 1,80 млн грн. за виробництво короткометражного фільму «Євробачення з Вєркою Сердючкою».

Також Україна займала друге місце на «Євробаченні» у 2008 році. Тоді це зробила Ані Лорак. Даних щодо фінансування будь-яких номерів з цією співачкою, що зараз активно гастролює у Росії, немає.

Джерело: Наші гроші