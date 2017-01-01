Стало відомо, яка спецслужба охороняла Вороненкова

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Місце вбивства Дениса Вороненкова

Зазвичай із Вороненковим було два охоронці

У екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, якого вбили в Києві 23 березня, було два охоронці, але в день убивства один з них залишився з його дружиною. Про це в ефірі телеканала «1+1» розповів народний депутат, радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами екс-депутата Держдуми Іллі Пономарьова, Вороненкова охороняли співробітники військової розвідки і справді зазвичай з ним було двоє охоронців. Але 23 березня дружині Вороненкова стало зле, і один з охоронців залишився з нею.

Пономарьов розповів, що Вороненков користувався послугами державної охорони, оскільки вважав її надійнішою. Крім того, у колишнього російського депутата не було стільки грошей, щоб оплачувати приватну охорону.

Як повідомлялося, 23 березня у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан тяжкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Служба безпеки України заявила, що не забезпечувала охорону екс-депутата Держдуми. В Управлінні державної охорони теж заявили, що ні колишні, ні чинні співробітники УДО не здійснювали охорону Вороненкова.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що вбивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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Джерело: ТСН