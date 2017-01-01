Стало відомо, які зарплати отримують мешканці «ДНР»

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Більшість пропонованих зарплат ОРДЛО не дотягують навіть до української мінімальної зарплати

Замість російських зарплат та пенсій, про яких у 2014 році марили натовпи на площах, жителі Донбасу отримують подачки, які не відповідають розмірам навіть тих виплат, які вони мали до війни. Про це на своєму сайті пише журналіст Денис Казанський.

Він моніторив зарплати на сайті «центру зайнятості ДНР».

«Якщо вважати для простоти за курсом 1 до 2, то виходить, що більшість пропонованих зарплат ОРДЛО не дотягує навіть до української мінімальної зарплати. Головний підсумок приходу «русского мира» на Донбас — обвал доходів населення. Якщо раніше в Україні антирекорди за рівнем офіційних доходів населення стабільно встановлювала Тернопільська область, то тепер лідирує «звільнений» Донбас», - зазначив журналіст.

Так, наприклад, агроном отримує 6000 руб (3000 грн), бухгалтер — 2000, 2300 і 2500 грн. А в Донецьку - колись найбагатшому обласному центрі - більшість вакансій не дотягує до 5 тисяч гривень.

«Більшість жителів ОРДЛО заплатили рівнем своїх доходів. Обіцяні срібняки виявилися фальшивкою. Замість зарплат «по п'ятдесят тисяч, як у Москві!» жителі Донбасу тепер змушені працювати за мізерні гроші, розмір яких не дозволяє говорити про гідне існування. Люди перетворені на рабів, яким платять рівно стільки, щоб вони просто не загинули від голоду», - пише Казанський.

