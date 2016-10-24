Стало відомо, яку зарплату Гройсман отримав за лютий

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Володимир Гройсман

Посадовий оклад глави уряду – 17 тис. гривень

Заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за лютий становила 35 тис. 675 гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету міністрів на запит «Українських новин».

Сума коштів, нарахована Гройсману в лютому, становила 35 тис. 675 гривень, з них посадовий оклад – 17 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 5 тис. 610 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 7 тис. 650 гривень, зарплата за час відряджень – 5 тис. 340 гривень, індексація – 75 гривень.

Сума утриманих податків становила 6 тис. 356 гривень, з них податок з доходів фізичних осіб – 6 тис. 421 гривня, військовий збір – 535 гривень.

Фактична сума, отримана прем'єром, становила 28 тис. 718 гривень.

Як повідомлялося, заробітна плата міністра інформаційної політики Юрія Стеця за лютий становила 14 тис. 476 грн.

Зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року становила 101,400 тис. гривень: посадовий оклад – 40,560 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. гривень.