Стало відомо, яку зарплату Розенко отримав за квітень

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Павло Розенко

Віце-прем'єр отримав премію в обсязі 3 тис. 382 гривні

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка за квітень становила 43 тис. 648 гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету міністрів на запит «Українських новин».

З цієї суми посадовий оклад становив 16 тис. 105,26 грн, надбавка за вислугу років – 8 052,63 грн, надбавка за інтенсивність праці – 13 тис. 689,47 грн, індексація – 128 гривень, витрати – 2 290,53 грн.

У квітні віце-прем'єр отримав премію в обсязі 3 тис. 382,11 грн.

Сума утриманих податків становила 8 тис. 511,36 гривні, з них податок з доходів фізичних осіб – 7 тис. 856,64 гривні, військовий збір – 654,72 гривні.

Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, становила 35 тис. 136,64 гривні.

Зарплата Розенка за грудень 2016 року становла 86 тис. гривень, за січень – 43,6 тис. гривень, за лютий – 44,6 тис. гривень, за березень – 43,7 тис. гривень.