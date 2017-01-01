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    Стало відомо, з ким мав зустрітися Вороненков перед розстрілом

    • Сьогодні, 12:54
    • Розсилка

    Екс-депутат Думи мав зустрітися з Пономарьовим

    Колишній російський депутат Денис Вороненков, убитий сьогодні біля «Прем'єр Паласу», йшов на зустріч з іншим екс-нардепом Держдуми РФ Іллею Пономарьовим. Про це сам Пономарьов написав у себе на сторінці у Facebook.

    «Дениса Вороненкова вбито об 11:25 біля «Прем'єр Паласу». Він ішов на зустріч зі мною. Немає слів. Охоронець устиг поранити нападника. Версія очевидна – я казав, що Вороненков не шахрай, а слідчий, смертельно небезпечний для російських силовиків. Мої найглибші співчуття Maria Maksakova», – зазначив він.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

    Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

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