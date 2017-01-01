Стало відомо, за що члени ради Нацбанку отримують 350 тис. грн на місяць

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Журналіст з'ясував, за що член ради Нацбанку Тимофій Милованов отримав за листопад-грудень 2016 року 700 тисяч гривень

Член ради Національного банку України Тимофій Милованов отримав за свою роботу за листопад-грудень 2016 року 700 тисяч гривень. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Олександр Дубинський.

Журналіст стверджує, що члени ради НБУ незаслужено отримують гроші.

Дубинський продемонстрував скрін відповіді Милованова на запитання, за що йому заплатили 700 тис. грн.

Зокрема, Милованов повідомив, що він «складав особисту думку про те, що насправді відбувається/відбулося з «Приватом» і що відбувається з іншими банками, як приймаються рішення про визнання їх неплатоспроможними і т.д.».

«І тут у мене з'явилася особиста думка про Милованова. Де мені отримати свої гроші?» – написав із сарказмом Дубинський.