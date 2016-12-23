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    Стало відомо, за якими схемами Приватбанк виводив гроші з України до своєї націоналізації

    • Сьогодні, 10:10
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    У 2015-2016 роках Приватбанк позичив $1 млрд двом десяткам новостворених фірм з Харкова зі статутним капіталом 36 євро кожна

    Починаючи з січня 2014 року за допомогою кредитних схем із Приватбанку було виведено за кордон близько $4,27 млрд. Про це пише видання «Наші гроші».

    За інформацією видання, найбільша сума в $1,82 млрд була видана у травні–серпні 2014 року в кредит 42 фірмам із приватівським корінням. Ті переказували кошти як повну передоплату британській компанії за певний товар на рахунок у PrivatBank Cyprus branch. Лише після цього українська фірма укладала угоду з Приватбанком про те, що заставою за раніше взятим кредитом є майнові права на ще непоставлений товар від британців.

    Уже потім британська фірма повідомляла, що не може виконати поставку і розривала угоду з українською фірмою, не повертаючи отримані гроші. 

    «Наші гроші» з посиланням на матеріал видання BNE зазначає, що ще $1,45 млрд було розміщено у січні 2014 року на кореспондентських рахунках у австрійському банку Winter ($0,95 млрд) та люксембурзькому банку East-West United ($0,50 млрд). У липні 2016 року коштів на рахунках вже не було. Схема виведення грошей з України така: власники українського банку отримують кредит з європейського банку під заставу депозитних коштів клієнтів. Після цього частину кредитів використовують для капіталізації свого банку, а іншу частину виводять в офшор. У разі втрати українським банком ліцензії кореспондентські рахунки автоматично переходять європейському банку для погашення кредиту. 

    Також BNE повідомляє, що у 2015-2016 роках Приватбанк позичив $1 млрд двом десяткам новостворених фірм з Харкова зі статутним капіталом 36 євро кожна. Ці компанії, більшість яких грала роль у паливному бізнесі Ігоря Коломойського, були оформлені на колишніх менеджерів зі структур власників «Привату».

    Нагадаємо, напередодні в НБУ заявили, що Приватбанк вивів частину грошей перед націоналізацією.

    18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

    НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

    Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався. 

    З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень. 

    Читайте також статті «Главкома» «Торги йшли до останнього». Як забирали банк Коломойського» та «Кому винен, усім пробачаю». Феномен бізнесмена Коломойського»

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