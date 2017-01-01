Стамбульський терорист попросив стратити його

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Нападник повідомив, що під час теракту хотів загинути сам

Затриманий у Стамбулі за скоєння теракту в новорічну ніч узбек Абдулкадир Машарипов заявив, що «було б добре, якби його засудили до страти». Терорист повідомив, що метою його атаки в нічному клубі Reіna в Стамбулі були християни, пише турецьке видання Hurriyet Daily News.

«Я хотів вчинити напад на християн для того, щоб помститися за їхні діяння, скоєні у всьому світі. Моєю метою було вбивство християн. Абу-Шихад, який перебуває в Сирії, сказав мені здійснити атаку в районі Таксим, заявляючи, що «християни» збираються в районі Таксим», – розповів він.

Нападник також повідомив, що під час теракту хотів загинути сам. «Коли у мене скінчилися патрони, я кинув дві світлошумові гранати. Третю я поклав поруч зі своїм обличчям, щоб покінчити життя самогубством, але я не помер. Я вижив, але я увійшов до клубу Reina, щоб померти», – сказав він.

Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовані. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали. МЗС Тунісу повідомив, що жертвами теракту також стали двоє вихідців із країни. Також є інформація про те, що жертвами атаки стали громадянин Бельгії та громадянка Ізраїлю, чотири громадянина Лівану дістали поранення.