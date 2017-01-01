«Стамбульський терорист» розповів, чому обрав для атаки саме клуб Reіna

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Машаріпов повідомив, що він отримував вказівки із сирійського міста Ракка

Виходець з Узбекистану, якого підозрюють у вбивстві 39 людей під час нападу на нічний клуб у Стамбулі в новорічну ніч, заявив, що вибір місця для атаки був випадковим

Про це він розповів на допиті, запис якого отримала газета Hurriyet.

Абдулкадир Машаріпов повідомив, що він отримував вказівки із сирійського міста Ракка, який вважається головним оплотом угруповання «Ісламська держава».

«Я прийшов на площу Таксим, але заходи безпеки були дуже високими, і здійснити напад там було неможливо. Я отримав інструкції шукати інше місце. Reіna здався мені підходящим для цього, там не було посиленої охорони», - цитує видання показання Машаріпова.

Варто зазначити, що газета не уточнює, яким чином їй вдалося отримати фрагменти допиту підозрюваного.

Про затримання Машаріпова стало відомо 17 січня. У той же день в турецьких ЗМІ також з'явилася фотографія чоловіка у футболці зі слідами крові та синцями на обличчі.

Губернатор Стамбула Васип Шахін повідомив, що Машаріпов приїхав до Туреччини нелегально у січні 2016 року.

За словами губернатора, Машаріпов добре освічений, пройшов ретельну підготовку в Афганістані та Пакистані та мав зв'язки з «Ісламською державою» всередині Сирії.

Трагедія сталася невдовзі після опівночі в ніч на 1 січня. Озброєний чоловік прибув у клуб Reіna на таксі і відкрив вогонь по людях, які святкували Новий рік. Серед 39 загиблих було багато іноземців. Десятки людей зазнали поранень.