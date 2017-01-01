Стан дотримання прав військовослужбовців (трансляція)

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Учасники прес-конференції говоритимуть про ситуацію з житловим забезпеченням військовослужбовців

Сьогодні, 20 квітня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» прес-конференція на тему «Стан дотримання прав військовослужбовців».



Запрошені гості:

Святослав Стеценко, представник уповноваженого ВРУ з прав людини з питань захисту прав військовослужбовців;

Ганна Сандалова, засновник благодійного фонду «Допоможи армії України», депутат Київради.

Учасники прес-конференції говоритимуть про ситуацію з житловим забезпеченням військовослужбовців за результатами моніторингових візитів у 2016-2017 роках; про проблемні питання із матеріального і технічного забезпечення військовослужбовців; про неналежне реагування з боку органів державної влади на порушення прав військовослужбовців.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: