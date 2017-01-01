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    Стан дотримання прав військовослужбовців (трансляція)

    • Сьогодні, 11:28
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    Учасники прес-конференції говоритимуть про ситуацію з житловим забезпеченням військовослужбовців

    Сьогодні, 20 квітня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» прес-конференція на тему «Стан дотримання прав військовослужбовців».

    Запрошені гості:

    Святослав Стеценко, представник уповноваженого ВРУ з прав людини з питань захисту прав військовослужбовців;

    Ганна Сандалова, засновник благодійного фонду «Допоможи армії України», депутат Київради.

    Учасники прес-конференції говоритимуть про ситуацію з житловим забезпеченням військовослужбовців за результатами моніторингових візитів у 2016-2017 роках; про проблемні питання із матеріального і технічного забезпечення військовослужбовців; про неналежне реагування з боку органів державної влади на порушення прав військовослужбовців.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: 

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