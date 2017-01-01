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    Стан викрадених піратами поблизу Нігерії моряків, серед яких є українець, задовільний - МЗС

    • Сьогодні, 14:07
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    Життю заручників наразі нічого не загрожує

    Стан викрадених у територіальних водах Нігерії сімох російських та одного українського моряка - членів екіпажу судна «BBC Caribbean» задовільний, загрози їхньому життю і здоров'ю немає. Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

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    Консульська служба МЗС

    «Стан викрадених членів екіпажу «BBC Caribbean задовільний», загрози їхньому життю і здоров'ю немає», - йдеться у повідомленні.

    6 лютого у водах Нігерії пірати напали на судно «BBC Caribbean» і викрали його екіпаж - українця і сімох росіян.

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