Стан викрадених піратами поблизу Нігерії моряків, серед яких є українець, задовільний - МЗС
- Сьогодні, 14:07
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Життю заручників наразі нічого не загрожує
Стан викрадених у територіальних водах Нігерії сімох російських та одного українського моряка - членів екіпажу судна «BBC Caribbean» задовільний, загрози їхньому життю і здоров'ю немає. Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.
Консульська служба МЗС
«Стан викрадених членів екіпажу «BBC Caribbean задовільний», загрози їхньому життю і здоров'ю немає», - йдеться у повідомленні.
6 лютого у водах Нігерії пірати напали на судно «BBC Caribbean» і викрали його екіпаж - українця і сімох росіян.