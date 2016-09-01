Стан здоров'я кримського в'язня Еміра-Усеїна Куку погіршився

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Емір-Усеїн Куку

Під час перебування у клініці на примусовій психологічній експертизі на Еміра-Усеїна чинили морально-психологічний тиск, розповіла його дружина

У кримчанина Еміра-Усеїна Куку, який уже майже рік перебуває в СІЗО Сімферополя, погіршився стан здоров'я. Про це повідомляє Кримська правозахисна група із посиланням на дружину правозахисника Мер'єм Куку.

Кримчанка змогла побачити чоловіка і поспілкуватися з ним під час перерви на останньому судовому засіданні 11 січня 2017 року «Верховного суду Криму».

«Він (Емір-Усеїн Куку. – Ред.) виглядає добре, але здоров'я погіршується, зуб зламався, має запалення іншого зуба до великого флюсу та запалення коліна», – розповіла Мер'єм Куку. Вона додала, що її чоловікові в СІЗО не надають необхідну медичну допомогу. Йому давали лише ті препарати, які вона змогла передати.

За словами Мер'єм, під час перебування в клініці і на примусовій психологічній експертизі на Еміра-Усеїна чинили морально-психологічний тиск

«Розповів про постійне спостереження ОМОНу або санітарів у «психушці», крім відеокамер, вони дивляться у віконця в туалеті і в душі», – повідомила дружина бранця.

Нагадаємо, кримський правозахисник, член контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку перебуває в сімферопольському СІЗО вже 11 місяців. Там же утримують й інших фігурантів «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір»: Мусліма Алієва, Вадима Сірука та Інвера Бекірова. Всіх чотирьох кримчан було доправлено до психіатричної клініки, де вони 30 днів проходили примусову психіатричну експертизу, в зв'язку з чим не змогли прибути на судове засідання щодо продовження запобіжного заходу. Незважаючи на відсутність обвинувачених, термін утримання під вартою «суд» продовжив всім до 8 лютого 2017 року. Захисники Куку і Сірук подали апеляційні скарги, які 11 січня було відхилено «Верховним судом Криму».