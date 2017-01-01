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    Станція «Хрещатик» запрацювала у звичному режимі

    • Сьогодні, 18:06
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    Вибухівку під час перевірки станції не знайдено

    Станція метрополітену «Хрещатик» у Києві знов запрацювала на вхід та вихід пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    «Станцію «Хрещатик» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що у Києві станція метро «Хрещатик» була закрита на вхід та вихід через дзвінок про мінування.

    Варто зазначити, що наразі в метрополітені вже розпочалася година пік, адже певна кількість киян закінчує свою роботу та вирушає по домівках.

    Нагадаємо, на станції метро «Вокзальна» було затримали чоловіка з арсеналом зброї. Правоохоронці встановили особу зловмисника – це 22-річний уродженець Хмельниччини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Слідству молодик повідомив, що знайшов боєприпаси у поїзді, в якому нещодавно їхав.

    Як повідомлялося 21 березня, у Києві під потяг метро потрапив чоловік.

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