Станція метро «Героїв Дніпра» відновила роботу
- Сьогодні, 15:56
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Фото: РБК
Експерти та правоохоронці перевірили станцію метро
Метрополітен відновив рух потягів
Інформація щодо замінування столичної станції метро «Героїв Дніпра» не підтвердилася. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі метрополітену.
Зазначається, що правоохоронці перевірили станцію та не виявили вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, сьогодні пообіді у зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станцію київського метрополітену «Героїв Дніпра» було закрито.
Пасажирів евакуювали.