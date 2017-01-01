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    Станція метро «Героїв Дніпра» відновила роботу

    • Сьогодні, 15:56
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    Експерти та правоохоронці перевірили станцію метро
    Фото: РБК
    Експерти та правоохоронці перевірили станцію метро

    Метрополітен відновив рух потягів

    Інформація щодо замінування столичної станції метро «Героїв Дніпра» не підтвердилася. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі метрополітену.

    Зазначається, що правоохоронці перевірили станцію та не виявили вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, сьогодні пообіді у зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станцію київського метрополітену «Героїв Дніпра» було закрито.

    Пасажирів евакуювали.

    метро замінування
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