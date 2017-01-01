Станція метро «Героїв Дніпра» відновила роботу

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Фото: РБК Експерти та правоохоронці перевірили станцію метро

Метрополітен відновив рух потягів

Інформація щодо замінування столичної станції метро «Героїв Дніпра» не підтвердилася. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі метрополітену.

Зазначається, що правоохоронці перевірили станцію та не виявили вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, сьогодні пообіді у зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станцію київського метрополітену «Героїв Дніпра» було закрито.

Пасажирів евакуювали.