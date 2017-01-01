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Агентство Standard&Poor’s підтвердило рейтинги України зі стабільним прогнозом

Агентство Standard&Poor’s підтвердило рейтинги України зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s підтвердило довгострокові і короткострокові рейтинги в іноземній і національній валютах на рівні «B–/B» зі «стабільним» прогнозом.

Як мовиться в повідомленні агентства, такий рівень відображає необхідність для України в осяжному майбутньому виплачувати значні боргові суми, а також політичні виклики і блокаду на сході країни, що вповільнює економічне зростання і впливатиме на стан економіки.

За оцінкою агентства, рівень напруженості з Росією і, як мовиться у прес-релізі, «квазі-сепаратистськими регіонами» на сході погіршився від часу попередньої оцінки.

Але той факт, що на наступні 12 місяців уряд України збереже доступ до підтримки офіційних кредиторів, дає підстави висловити стабільний прогноз, мовиться в повідомленні.

Наприкінці квітня ще одне з провідних міжнародних рейтингових агентств Fitch теж підтвердило свій суверенний довгостроковий рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні «B–» зі «стабільним» прогнозом.