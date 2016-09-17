Старець на Афоні просив Новинського не лізти у справи церкви, бо «без штанів лишиться», - митрополит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Новинський

Опальний митрополит УПЦ МП згадує, як у часи Януковича російський олігарх керував московською церковю в Україні

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) розкрив деталі скандальної справи про втручання в життя церкви і тиск на нині покійного предстоятеля УПЦ МП відомим олігархом Вадимом Новинським. Нагадаємо, росіянин Новинський отримав український паспорт з рук президента Януковича, після чого став депутатом Верховної Ради.

За словами Драбинка, перед тим, як подати документи в прокуратуру стосовно причетності Новинського до тиску на блаженнійшого митрополита Володимира та викрадення самого Драбинка, депутат Андрій Деркач питав поради в афонського старця.

«Андрій Деркач восени 2013 року, ще до Майдану, полетів спеціально на Афон до старця. Деркач розповів йому про те, що мене утримують насильно, митрополита (Володимира) намагаються усунути, замість нього хочуть обрати предстоятелем УПЦ митрополита Антонія задля наступних виборів (президента Януковича. – «Главком»). А той старець відповів: «Передай Вадиму, пускай не лезет в церковные дела и не трогает митрополита Владимира. А то без штанов останется», – зазначив Драбинко.

За словами Драбинка, Деркач довго вагався, чи подавати до прокуратури документи стосовно Новинського, адже це був його православний побратим. «Знаєте, Деркач дуже любив покійного митрополита Володимира, ми з ним знали блаженнішого багато років. Митрополит Володимир вінчав батьків Андрія Леонідовича у досить похилому віці, дітей його хрестив. Тобто фактично вже були сімейні відносини. І коли він бачив те, як ставився до митрополита Новинський, звичайно, у нього виникла відраза», – повідомив митрополит УПЦ МП.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює депутата Вадима Новинського в тому, що він разом із колишнім президентом Віктором Януковичем, екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком та екс-начальником ГУ МВС у Києві Валерієм Коряком організував викрадення архієпископа Олександра (Драбинка) – особистого помічника покійного нині митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира. Депутатові інкримінується правопорушення за двома статтями Кримінального кодексу України – «незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та «перевищення влади або службових повноважень».

Новинський неодноразово називав кримінальне провадження проти нього повністю сфабрикованим слідством. «Це обвинувачення повністю сфабриковане на підставі свідчень однієї людини», – наголошував він раніше і запевняв, що не боїться зняття недоторканності й готовий до такого рішення парламенту. Він також запевняє, що не має наміру залишати країну і готовий співпрацювати зі слідством.

У грудні 2016 року депутати 228 голосами позбавили Вадима Новинського депутатської недоторканності.

Зазначимо, що «справа Новинського» розпочалася 31 березня минулого року. Тоді депутат Андрій Деркач передав документи до Генеральної прокуратури, які нібито свідчать про причетність Януковича і Новинського до спроб усунути митрополита Володимира від предстоятельства в УПЦ.

Цікаво, що вже позбавлений депутатської недоторканності парламентар Вадим Новинський одразу «пішов на підвищення»: отримав мандат делегата української делегації у ПАРЄ і навіть встиг виступити перед європейськими депутатами. У першу чергу говорив він про тиск на московську церкву в Україні.

Детальніше читайте: «Митрополит Олександр Драбинко: Новинський з радістю сприймав побиття людей на Майдані. Кричав: «Давите их, гадов!»