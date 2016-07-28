Старійшина роду Романових обіцяв перебратися з Данії в окупований Крим, але взяв і помер

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Князь Димитрій Романов

Князь Димитрій Романов помер у віці 90 років, не втіливши свій задум у життя

У Данії у віці 90 років помер праправнук імператора Миколи I князь Димитрій Романович Романов. Минулого тижня він був госпіталізований через різке погіршення стану здоров'я. Про це повідомляє «РБК».

Cтарший в роду Романових князь Димитрій Романович помер у Данії на 91-му році життя. Про це повідомила його дружина княгиня Феодора Олексіївна.

Вона уточнила, що Димитрій Романович помер в госпіталі напередодні ввечері, 31 грудня. Минулого тижня він був терміново госпіталізований після різкого погіршення стану здоров'я, додала княгиня.

Зазначимо, що 25 серпня 2015 року Димитрій Романович відвідав Севастополь, де заявив, що із задоволенням переїхав би на постійне місце проживання до окупованого Криму. «Звичайно, мені потрібно запитати мою дружину. Ще подумати, що робити з нашим будинком в Данії, можна продати і переїхати сюди. Звичайно, я з задоволенням вже приїхав би сюди », - говорив Димитрій Романович.