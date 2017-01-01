Старшого сина Кличка покусав алігатор (ФОТО)

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Син Кличка Єгор-Даніель

На пальці руки сина Кличка наклали кілька швів

16-річний син мера Києва Віталія Кличка Єгор-Даніель виклав на своїй сторінці у соцмережі фото руки, яку прокусив алігатор, пише «Страна».

Втім, хлопець каже, що з ним усе гаразд. Видно, що на пальці руки сина Кличка наклали кілька швів.

Син столичного градоначальника - волонтер у Національному парку Еверглейдс (штат Флорида, США). У цьому заповіднику неподалік від Маямі хлопець доглядає за алігаторами.

«Правило номер один для тих, хто доглядає за алігаторами: якщо він хоче їсти - погодуйте його!», - написав Єгор-Даніель під фото з пораненою рукою.

Сім'я мера столиці Кличка (зліва направо): син Максим, дочка Ліза-Вікторія, дружина Наталя і син Єгор-Даніель живуть закордоном. Фото Facebook