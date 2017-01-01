Стартував продаж квитків на Євробачення-2017
- Сьогодні, 20:35
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Ціна квитків варіюватиметься від 8 до 500 євро
Сьогодні, 14 лютого, о 20:15 надійшли у продаж квитки на пісенний конкурс Євробачення-2017, який відбудеться в Києві.
Близько 70 тисяч квитків будуть продані на 9 концертів пісенного конкурсу, що пройде в травні в Міжнародному виставковому центрі в Києві. Зокрема, вони продаватимуться на 6 репетицій, два півфінали та фінал Євробачення-2017.
Ціна квитків варіюватиметься від 8 до 500 євро, а придбати їх можна на сайті.
Нагадаємо, 62-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братимуть участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал — 13 травня.
Як повідомлялось, 30 січня Україна презентувала емблему і слоган «Євробачення-2017».