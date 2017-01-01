Став відомий графік процесу «Україна проти Росії» до середини 2019-го року

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Україна має 1 рік та 1 місяць для подання до Суду ООН документів до про дії російської сторони

Представники України, Росії та голова Міжнародного суду ООН Ронні Абрахам погодили графік подальшого розгляду звинувачень щодо порушення з боку РФ двох конвенції ООН. Про це «Європейській правді» повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, що представляє уряд України на цих слуханнях.

Вона підтвердила, засідання 12 травня в Гаазі «носило процедурний характер». Раніше МЗС вже повідомляв, що саме в цей день буде визначено календарний графік подальших судових процедур в МС ООН.

За словами Зеркаль, Україна має рік та 1 місяць для подання документів про дії російської сторони, цей термін спливає 12 червня 2018 року. Після цього російська сторона має точно такий термін для подання так званого контрмеморандуму – заперечень до даних, наданих українською стороною. Таким чином, позиція обох сторін буде в суду лише 12 липня 2019 року. Далі суд має визначити новий графік для надання сторонами коментарів на позиції одна одної.

Зеркаль стверджує, що задоволена рішенням щодо календарного графіку. «Строки подання Меморандуму, 13 місяців, відповідають загальному наміру української сторони», - пояснила вона.

Ближчим часом Суд ООН має офіційно опублікувати дані про узгоджений календарний графік.

Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.

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