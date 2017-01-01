Став відомий розмір штрафу для провайдерів за відмову блокувати російські сайти

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Невиконання указу тягне за собою накладання штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Невиконання указу про заборону в Україні низки російських соціальних мереж і веб-сайтів тягне за собою адміністративне покарання.

Про це інтернет-провайдерів попередили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Так, провайдерам «світить» штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, згідно ст. 148-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Російська соцмережа «ВКонтакте» вже вчить своїх користувачів, як обійти блокування сайту.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Турчинов заявив, що рішення РНБО про санкції щодо Росії вже набуло чинності.

Голова правління інтернет-асоціації України стверджує, що для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і $1 млрд.

Водночас у НАТО вважають, що блокування російських інтернет-ресурсів в Україні - це питання безпеки, а не свободи слова.

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